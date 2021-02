Sánka dolu: Toto je schovávaná dcéra Julie Roberts! (FOTO)

Galéria (37)

Hazel Moder, blonďavá dcéra najlepšie platenej herečky súčasnosti, Julie Roberts a kameramana Daniela Modera, má dnes 16 rokov a hoci sa o jej aktivitách príliš nehovorí, má za sebou už niekoľko malých filmových úloh.

Vo filme Deň matiek si zahrali mnohé slávne herečky vrátane Kate Hudson či Jennifer Aniston. Zdroj: Forum Film

V romantickej komédii Deň matiek si zahrala po boku svojej matky v úlohe Mirandy Collins a v roku 2006 sa ako 2-ročná predstavila v televíznom portréte VH1: All Access. To, či bude v kariére herečky pokračovať, ukáže čas. Predpoklady na to rozhodne má! Pozrite si fotky.