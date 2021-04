Rytmus otvorene a neskromne: Som najbohatší, aký som kedy bol!

Galéria (32)

Rytmus pri Jasmine úplne otočil. Bezhranične miluje svoju ženu a hlboké city neváha vykričať do celého sveta: "Život pred ňou bol viac o mojich záujmoch a mojej ceste. Odvtedy, čo som ju stretol, môj život dostal nový rozmer ako žiť našu cestu a hlavne názor, ktorý si budem pamätať do konca života - nebyť zaľúbený iba na začiatku ako väčšina, ale celý život."

A to nie je všetko, dojímavý instagramový status pokračoval slovami, ktoré vháňajú slzy do očí: " Jej bytie, osobnosť a pohľad na život mi dali veľké zrkadlo, čo je pravý život. Som šťastný a vďačný, že ťa mám, že som ťa stretol a že sme rodina." A preto ani komentár pod najnovšou fotkou nijako neprekvapuje: je na nej, on, Jasmina a malý Sanel a to je nevyčísliteľné bohatstvo, ktoré sa však dá zachytiť aspoň na fotkách. Tvrdenie, že je najbohatší ako kedykoľvek predtým, je preto nepochybne pravdivé.