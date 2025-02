Daniela Vidová redaktorka magazínu EVA

Ak ma niečo naozaj baví, sú to ľudia. Ich farebné životy, vnímanie sveta okolo seba, postrehy, múdrosť, humor, vytŕčanie z pomyslených krabičiek a davu. Pýtať sa a objavovať neustále nové dimenzie ľudskosti a inšpirácie, to je vlastne práca za odmenu. Som presvedčená o tom, že sú to ľudia a vzťahy, čo tvoria naše životy, aj preto sa tejto oblasti redaktorsky venujem už takmer dvadsať rokov. Pochopenie a akceptácia iných názorov, psychológia vzťahov, charakterov, emócií a správania, vie byť pre nás všetkých vyčerpávajúce túlanie sa labyrintom a slepými uličkami. Ak v mojich textoch nájdete hoci len čiastočné odpovede na to, čo vás zaujíma, mala moja snaha zmysel.