Rozcítená Ivanka Gáborík: Pozrite na jej malú dcérku Leiu, tie zábery ľudí DOJALI

Galéria (50)

Ivana Gáborík a jej manžel, niekdajší hokejista Marián Gáborík, sa tešia z dvoch utešených dcérok. Staršia Bella prišla na svet v máji 2020, mladšia Leia pribudla do rodinky o dva roky neskôr, v máji 2022. Mama Ivana si svoj babinec užíva a zábery s milovanými dcérkami neraz zdieľa na sociálnej sieti. "Neexistuje nič také ako priveľa lásky, objímania, bozkávania a priveľa nosenia… Ale keby môj chrbát vedel rozprávať, tak s tým posledným by si určite dovolil nesúhlasiť,“ konštatovala nedávno pobavene. "Keď jedna, tak aj druhá musí na ruky. Niekedy aj obidve naraz. Ved to poznáte,“ zverila sa rodičom v ďalšom príspevku mama dvoch dievčatiek.

Ivana Gáborík v Chorvátsku s Bellou v náručí. Zdroj: Instagram/Ivana Gaborik