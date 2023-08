Rok po smrti speváčky Hany Zagorovej: Kde je jej urna?

Už je to rok, čo fanúšikovia a široká česko-slovenská verejnosť oplakala nečakaný odchod speváčky Hany Zagorovej z tohto sveta. Jej manžel, operný spevák Štefan Margita, stale ťažko znáša smútok a so smrťou manželky sa ešte úplne nevyrovnal.

Žena z Košíc za zamilovala do muža, ktorý sa vydával za Štefana Margitu, vdovca po Hane Zagorovej. „Písal mi, že je zo straty pani Zagorovej osamelý a smutný, ale že teraz pre neho celý svet znamenám ja. Verila som mu. Bola som ako v hypnóze,“ priznala nám nešťastne. Zdroj: facebook/stefanmargita

"Vyhýbam sa všetkým rozhovorom. Nie je to ľahké. Je to pre mňa stále ťažké," prezradil Štefan Margita na tlačovej konferencii v pražskej Lucerne, kde predstavil pamätnú bankovku vytvorenú na počesť Hany Zagorovej. "Je to veľká pocta pre mňa, ale aj pre Hanku, ukazuje to, aká bola Hanka populárna," zveril sa spevák.





V Slovenskom národnom divadle (SND) v Bratislave predstavili pri príležitosti prvého výročia úmrtia českej speváčky Hany Zagorovej pamätnú bankovku vo štvrtok 24. augusta 2023. FOTO TASR - Martin Baumann Zdroj: Martin Baumann

Desať rokov pred svojím odchodom si Hana Zagorová vybrala miesto posledného odpočinku a kúpila hrob na Vyšehrade, kam preniesla urny svojich rodičov. Urnu s pozostatkami legendárnej speváčky strážil Štefan Margita, ale mnohí si kladú otázku, kde sa dnes Hankina urna vôbec nachádza. Vdovec Štefan Margita ju mal ešte počas posledných Vianoc doma, pretože ako novinárom povedal, túžil ju mať stále pri sebe. "Nehanbím sa za to, že mám Haničku doma. Ráno vstanem, idem k nej, dám jej pusu, potom sa s ňou porozprávam, uvarím kávu a tak je to každý deň," povedal pred niekoľkými mesiacmi spevák a dodal, že po Vianociach ju presunie na Hankou vybraný Vyšehrad. Či sa tak stalo, nevedno. Médiá Štefan Margita o tomto kroku neinformoval.