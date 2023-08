Richterová dourážala Vittekovej maloletú dcéru: Obracia sa na súd! Čo hrozí Barbore?

Galéria (54)

Bývalá plavkyňa totiž verejne na sociálnych sieťach neuráža len politika, ale pranieruje aj ďalšie jeho mamičky a vulgárne sa vyjadruje aj na adresu ich detí. Najnovšie to však už poriadne prepískla, keď z maloletej dcéry Patrície Vittekovej spravila lacnú prostitútku. Paťa to nemieni nechať len tak a podáva trestné oznámenie! A nie je jediná, píše Plus JEDEN DEŇ.

Patrícia Vitteková tiež podstúpila detektor lži. Zdroj: Internet

Po tom, čo sa Patrícia Vitteková postavila na stranu Borisa Kollára a na tlačovke povedala, že Richterovú rozhodne do bezvedomia nezmlátil a celý konflikt medzi nimi nastal po tom, čo po ňom hodila vtedy ich maličkého syna Artura, sa bývalá plavkyňa na sociálnych sieťach prestala kontrolovať.

,,Predpokladám, že keď bola s Borisom toľké roky šťastná a doteraz jej nevadilo, že medzi jej prvým a druhým synom už majú jej deti zopár nevlastných súrodencov, tak snáď nebola natoľko naivná. Chápem, že po pôrode môže byť žena citlivá, ale nemá právo verejne klamať, urážať každého, kto jej protirečí a byť zákerná, pomstichtivá a zlá. A to, čo sa jej teraz stalo, ona sama spravila Andrei Heringhovej,” zamýšľa sa nad jej konaním Patrícia Vitteková, ktorú Richterová tiež nešetrí.

Richterová ešte nedávno sprevádzala Borisa na každom kroku. Zdroj: Martin Domok

Patríciu už stihla dourážať do špiku kosti. Paťa si z jej vulgarizmov nič nerobila a nemienila jej nahrávať podobným spôsobom. No keď sa Barbora verejne obula do jej 17-ročnej dcéry, pohár trpezlivosti jej pretiekol. ,,Richterová píše, aby sa ľudia pozreli na moju dcéru ako na prostitútku a hecuje ich k nenávisti a zlobe. To, čo si dovolila a napísala o mojej 17-ročnej dcére, tým prekročila všetky hranice! Moja dcéra je krásna čistá duša a stráži si súkromie. Písať o 17-ročnom ešte dieťati, ktoré má na fotke šminky a bola na akcii, že je kur*a a poslať ju ešte Borisovi do postele... To je už cez čiaru pre mňa, jej otca aj rodinu," pohoršovala sa Patrícia, ktorá sa rozhodla, že na Barboru za tieto urážky na jej maloletú dcéru podá trestné oznámenie.

Patrícia Vitteková Zdroj: Instagram patriciavittek_official

,,Toto je 17-ročná dcéra Patrície Vittek. Prečo ju nedáš rovno na Pornhub? Uplatnila by sa tam. Možno tá nastavená riť je rovno pre Kollárov … Vek by aj sedel,” napísala nechutné veci Richterová o Patinej dcére Sofii. ,,Budem od nej požadovať verejne ospravedlnenie a vysoké odškodné za každého člena mojej rodiny, ktorého verejne dourážala! Nedala si pokoj ani keď sa mi ženil jediný brat, ani keď nám v zapätí zomrela posledná prababka, ktorú sme vsetci mali nesmierne radi,” povedala nám Patrícia, ktorú zastupuje advokát Marek Para. Rovnako zastupuje aj poslanca Martina Borguľu zo strany Sme rodina, ktorý bol zo strany Richterovej tiež verejne osočovaný. FOTO BARBORINHO VYJADRENIA NÁJDETE TU!