Radosť u Donutila: Po SMRTI prvého vnúčatka prišla SVADBA, pozrite na synovu krásnu NEVESTU!

Martin Donutil tvorí už niekoľko rokov pár s uhrančivou herečkou Sárou Affašovou, ktorá je u našich susedov známa zo seriálu Ulice. Osud sympatickému páru uštedril krutú ranu v októbri minulého roka, keď sa ich spoločný synček Matyáš narodil mŕtvy. "Zo 17. na 18. (októbra, pozn. red.) v noci som prestala cítiť pohyby bábätka, prestalo mu tĺcť srdiečko. Deň pred oficiálnym termínom pôrodu, 18. 10. večer som po vyvolaní pôrodu nakoniec prirodzenou cestou porodila nášho prenádherného syna Matyáša Donutila, 3130 gramov, 50 centimetrov. Bez dušičky,“ žialila krásna Sára. Ako napísala, namiesto najväčšej radosti v živote padla do priepasti smútku.

S partnerom sa po tragickej udalosti navzájom podporovali, a v novembri sa rozhodli splniť si sen výletom do New Yorku. Práve tam Martin Donutil pred svojou láskou pokľakol. No a ich veľký deň sa konal uplynulý víkend! "Donutilovci, 22.7.2023,“ napísala k fotke so svojím ženíchom Sára, ktorej to v bielych korzetových šatách a s kyticou z lúčnych kvetov neskutočne pristalo.

Sára Affašová s Martinom Donutilom: Zasnúbili sa v New Yorku krátko po smrti synčeka. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnhuzTDrrOs/