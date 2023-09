Ráchel aktérkou prvého sexu v Love Islande: Z toho, čo stvárala, sú diváci ZNECHUTENÍ!

Galéria (43)

Keď sa tesne pred štartom diváci dozvedeli, že na Kanárske ostrovy mieri aj Ráchel, ktorá ešte donedávna vyplakávala a dva týždne zverejňovala dôkazy o tom, ako ju mal jej bývalý priateľ Tomy Kotty zmlátiť a údajne aj znásilniť, diváci ostali nemilo prekvapení. "Veď neustále opakovala, že si chce dať od chlapov na dlhší čas pauzu a ona ide krátko na to do Love Island? Sme blbí my či ona?" písali ľudia. No ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , Ráchel sa vo vile správa presne tak, ako mnohí očakávali. Púta na seba pozornosť, je hlučná a vyzývavá.

Ráchel sa ocitila v ohrození, v šou sa však udržala. Zdroj: VOYO

A hoci zo začiatku ostala na ocot, pretože nikto z chlapcov ju nechcel, zachránila sa a zo šou nevypadla. Nevypadla ani po tom, čo porušila pravidlá a na noc vliezla do postele chlapovi, s ktorým netvorila pár. Ani po tomto nevypadla. Za to taký Lu, ktorý si tam začal budovať úprimný vzťah s Adrianou, letel domov už po troch dňoch, čo divákov mimoriadne naštvalo. Ráchel si však konečne vo vile niekoho našla. Je ním exotický Claude. Práve s ním už mala ,,čoro-moro" v posteli, čo počuli všetci v spálni. Ubehli iba tri dni a medzi nimi už došlo aj k sexu v kúpeľni. "Nevydržali sme to," priznala to aj samotná Ráchel, ktorá to s hrdosťou vykecala ostatným dievčatám.

Diváci sú z nej totálne znechutení. "Je to obyčajná radodajka! Že sa nehanbí," napísala diváčka. "Lu zo šou letel, hoci si tam našiel spriaznenú dušu. A v šou držíte Ráchel, ktorá si tam išla ,,zaprcat" už po troch dňoch," kopia sa komentáre. ,,Nedáte hlasovanie, čo chcú diváci? Pretože my by sme tú nadržanú Ráchel poslali expresne domov!" napísala Erika. "Najviac vtipné je, že Ráchel a Claude ešte vyhrali, že môžu stráviť noc v hideway. Načo? Keď si to rozdávajú priamo v spálni a v kúpeľni," smejú sa fanúšikovia šou.

Niektorí sú však znechutení aj z iných vecí. "Úplne ukážkový prípad zlomenej ženy, ktorá si mala prežiť nejakú sexuálnu traumu," pridala sa Luci. "Doteraz vyplakávala, že mala byť znásilnená a ona po troch dňoch v šou roztiahne nohy?" nechápu ľudia. "Takto sa správa žena, ktorá vyplakávala, že ju ex zmlátil, vraj aj znásilnil? A že si ide dať od mužov pauzu? A ona si to rozdá po troch dňoch v šou, ktorú pozerá celé Česko a Slovensko?" odkazujú jej viacerí. "Z Love Island spravila Porno Island."