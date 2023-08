PRVÉ slová vdovy Miluše Patejdlovej: Toto ZAPRÍČINILO jeho smrť!

Galéria (72)

Pre jeho fanúšikov od Ašu až po Košice to bola absolútne nečakaná správa, keďže ešte pred 3 týždňami koncertoval a diár mal plný do konca roku, píše Plus JEDEN DEŇ. Iba jeho najbližší vedeli, čím si prechádza, keď im v júni oznámil, že je chorý, ale bojuje. Údajná rakovina pečene ale, žiaľ, bola nad jeho sily. Pôvodné informácie hovorili o rakovine pankreasu. "Áno, malo ísť o onkologické ochorenie," povedal nám v deň úmrtia textár Kamil Peteraj. Ten nám na druhý deň prezradil, že údajne malo ísť podľa jeho informácií o rakovinu pankreasu, ktorá mu napadla aj pečeň. „Rodina si nepraje čokoľvek zdieľať, vrátane toho, ako to bude s poslednou rozlúčkou. Verejnosti všetko oznámime v najbližších dňoch,“ povedal Nedeľnému Blesku hudobníkov manažér Jiří Strážnický.

„Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle. Prepáčte, nemám slov...“ reagovala na telefonickú kondolenciu redakcie blesk.cz Patejdlova manželka Miluša, s ktorou mal syna Benjamína. S prvou manželkou Alenou, s ktorou sa rozviedol pred 9 rokmi, mal synov Václava a Roberta.