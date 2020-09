Priznanie Claudie Schiffer: Toto mi povedal Karl Lagerfeld, keď som začínala!

Galéria (21)

Od začiatku kariéry modelky stál pri krásnej Nemke jej kontroverzný rodák, návrhár Karl Lagerfeld, pre ktorého bola Claudia dlhé roky múzou. "Keď som začínala, Karl mi povedal, aby som zostala sama sebou a neobávala sa toho, čo budú chcieť iní. Celú svoju kariéru som pamätala na jeho radu a verila vlastnému inštinktu," priznala dlhonohá blondína.

Za vyše tridsať rokov, čo sa pohybuje v módnej brandži, sa naučila, ktoré veci jej pristanú. "Milujem značku MiH a ich zvonové džínsy pre ich všestrannosť. Rada ich kombinujem s topmi v štýle 70-tych rokov. Je to skvelé."

Claudia je topánková maniačka, sama netuší koľko párov topánok vlastní. "Určite ich je veľmi veľa," priznáva.

S Karlom Lagerfeldom. VIAC FOTIEK V GALÉRII. Zdroj: Mark Mainz

"Najobľúbenejšie sú vyšívané hodvábne črievičky Cloudy Star z mojej kolekcie Aquazzura. Oblaky dokonale ladia s hviezdnym motívom návrhára Edgarda Osoria a odkazujú na moju detskú prezývku Cloudy," prezrádza Claudia.

"Milujem trendy 70-tych a 80-tych rokov - saká, blúzky a cowboyské čižmy," dodáva modelka. Jej vychytávkou je aj Chloé prsteň s monogramom C, pršiplášť Chanel a kabelka cross-body od Anya Hindmarch či okuliare Gucci.

Ak práve nie je na fotení, má rada prirodzenosť. "Keď som doma so svojimi deťmi, urobím si rýchly mejkap. Stačí päť minút. Použijem BB krém, mejkap alebo krémový korektor, na líčka a pery nanesiem ružovú farbu. Vytvorí to zdravý look, ako by som si dala kolečko okolo bloku. Nakoniec nanesiem vrstvu maskary, ktorá krásne otvorí oči."