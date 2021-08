Prirodzená krása dcéry Johna Travoltu, Elly, vzala všetkým dych: A má veľkú novinku!

Galéria (20)

21-ročná kráska sa rozhodla ísť v šľapajách svojich rodičov. Dcéra Johna Travoltu a jeho poslednej ženy, Kelly Preston, sa rozhodla fanúšikom oznámiť veľkú novinku! Nádejná herečka sa momentálne nachádza v Budapešti, kde natáča novú verziu Alice v ríši zázrakov.

S veľkým úsmevom na perách a čistou radosťou v očiach oznamovala veľkú novinku, no fanúšikov zaujalo skôr to, ako výborne vyzerá! Nenalíčená, s rozpustenými vlasmi a zdravým sebavedomím v očiach všetci obdivovali jej prirodzenú krásu, ktorú zdedila aj po svojej zosnulej mame. Kelly Preston opustila tento svet v júli minulého roka vo veku 57 rokov, keď podľahla rakovine prsníka.

Pre celú rodinu to bola bolestivá strata, no John sa svojej roly single rodiča zhostil výborne. Okrem Elly má aj desaťročného syna Benjamina, ktorý ho potrebuje viac ako hocikedy predtým. Podľa Elliných slov je John výborný otec a robí každý deň lepším, ako bol ten predošlý, rozveselí ich vždy, keď sú smutní a je to ich najlepší kamarát. Klobúk dolu, John!