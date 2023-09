Príbeh vedkyne Dominiky: Pre toto som si nechala zmraziť vajíčka!

Slovenská vedkyňa Dominika Fričová mala tridsaťpäť rokov, keď čelila partnerskej kríze. Kým ešte pred pár mesiacmi s manželom uvažovali o tom, že si založia rodinu, zrazu nasledoval rozvod. Dominika zostala sama. „Bola to pre mňa nová, nečakaná situácia. S exmanželom som prežila dvanásť rokov a, ako to už býva, človek v ťažkom životnom období začína premýšľať nad tými najhoršími možnými scenármi – čo bude robiť a či si vôbec nejakú rodinu stihne založiť,“ hovorí vyštudovaná medička, ktorá žne úspechy na poli vedy doma aj v zahraničí. „Keďže som však vedkyňa, vždy sa snažím pripravovať na rôzne situácie, a aj k svojmu zdraviu som pristupovala vedecky. Po návrate zo Spojených štátov som sa preto vybrala za svojím gynekológom a informovala sa o tom, aká je moja ovariálna kapacita, teda akú mám hodnotu AMH, čo je hormón, ktorý ukazuje, ako ste na tom s plodnosťou. Doktor sa ma spýtal: Tak ako, čo budeme ďalej robiť? Otázkou ma zaskočil, lebo úprimne, nemyslela som, že by som niečo mala robiť. Predložil mi však možnosť zmraziť si vajíčka, aby, citujem: ‚som sa nemusela vrhať na hľadanie akýchkoľvek pohyblivých bičíkov len kvôli otehotneniu a radšej si dopriala čas.‘“

Apropo, čas. Ten hrá pri zmrazovaní dôležitú úlohu, pretože čím sme staršie, tým menej plodných vajíčok máme. A čím skôr sa rozhodneme oocyty zmraziť, tým vyššia šanca bude, že sa uchytia, keď ich budete potrebovať. „Ja sama som to urobila ako tridsaťsedemročná. A to, že som si vajíčka zmrazila, ešte nemusí automaticky znamenať, že ich aj niekedy využijem a dokonca to nemusí ani znamenať, že ich aj budem niekedy potrebovať. Ale pocit, že mám zadné vrátka, je na nezaplatenie,“ hovorí doktorka a zakladateľka občianskeho združenia Žijem vedu. Dominike vďaka medicínskemu vzdelaniu nebola téma zmrazovania oocytov taká vzdialená, navyše jej blízka kamarátka podstupovala IVF oplodnenie, takže informácie o odbere vajíčok dostávala z prvej ruky. „Mne sa podarilo odobrať 13 kvalitných vajíčok. Bola som na izbe s ďalšími dvomi ženami, na chvíľu sme si boli oporou a kamarátkami (ak práve čítate EVU, pozdravujem vás). Keďže išli na odber predo mnou, vyslovene som stopovala čas, za ktorý sa vrátia na izbu. A mne to teda vyšlo na 12 minút. Bolo to naozaj rýchle a absolútne bezbolestné. V ten istý deň sme išli domov.“ Dominika sa so svojou skúsenosťou podelila na svojom instagramovom profile a prekvapilo ju, koľko pozitívnych reakcií a záujmu si jej príspevok vyslúžil. Ale svoj príbeh zdokumentovala aj z iného dôvodu – aby sa ženy nebáli prevziať nad svojím životom kontrolu.

„My ženy máme veľa možností a samy sme tvorkyne toho, ako náš život bude ďalej vyzerať. Napriek tomu, že social freezing je intímna téma, treba o nej hovoriť ako o jednej z možností. Často narážam na to, že ženy, ktoré nemajú deti, sú spoločnosťou alebo inými ženami, čo je obzvlášť smutné, pokladané za menejcenné. Aj ja to zažívam na vlastnej koži. Ľudia ma vnímajú ako karieristku a niekedy to vie zabolieť. Nikto však nenosí vaše topánky, nevie, ako sa cítite, čo za sebou máte. Chcela by som, aby aj iné ženy vedeli, že im rozumiem a myslím si, že je tiež úplne v poriadku dieťa nemať. Či už z vlastného rozhodnutia, alebo preto, že to skrátka nejde.“

Slovenská vedkyňa Dominika Fričová Zdroj: archív D.F.

Záložný plán

Dôvody, prečo podstúpiť zmrazovanie vajíčok, sa líšia. Možno sa ešte necítite na materstvo, ale viete, že raz rozhodnutie stať sa matkou príde. Možno práve nemáte partnera, s ktorým by ste si založili rodinu. Možno máte pred sebou ešte štúdium a chcete si rozbehnúť kariéru, možno si nie ste isté, či vôbec túžite po deťoch, ale čo ak áno a vy už nebudete môcť? „Osobne som veľmi rád, že sa v súčasnosti medzi ženami rozbehla diskusia práve aj o kryokonzervácii oocytov na zachovanie plodnosti zo sociálnej indikácie. Je dôležité poznať všetky možnosti, ktoré ponúka moderná reprodukčná medicína. Stále však potrebujeme odtabuizovať témy v oblasti reprodukčného zdravia. V ambulancii stretávam mladé ženy, ktoré sú už informované a majú záujem riešiť svoju plodnosť pre budúcnosť,“ hovorí o social freezingu MUDr. Peter Harbulák, PhD, vedúci lekár bratislavského centra pre gynekológiu, urológiu a asistovanú reprodukciu.

„Musím povedať, že zmrazenie vajíčok zo sociálnych dôvodov ako prevenciu problémov s otehotnením realizujeme s veľkou úspešnosťou. Zmrazujeme vajíčka ženám, ktoré si tehotenstvo aktuálne neželajú, no rady by si uchovali vajíčka na neskôr. Tu nevyužívame medicínsku technológiu na riešenie medicínskeho problému, akým je prirodzené starnutie. Ponúkame ‚záložný plán na poistenie plodnosti‘, ktorý mladým ženám poskytne čas na nájdenie vhodného dlhodobého partnera, dokončenie vzdelania, dosiahnutie finančnej stability alebo na podporu kariérnych cieľov bez obáv o svoju plodnosť v budúcnosti.“ O záložnom pláne nám rozpovedala aj Bea, ktorá pracuje ako urologička, no želá si pre citlivosť témy zostať v anonymite. „Presne tak sa dá vyjadriť moje rozhodnutie zmraziť si oocyty – záložný plán. V dvadsiatich ôsmich rokoch som zistila, že mám zmenený cyklus. Menštruácia trvala miesto šiestich dní len tri a ten tretí deň nevyzeral dobre. Upozornila som na to svojho gynekológa, ale mávol nad tým rukou a žiadne špeciálne vyšetrenie mi nenavrhol. Zdôverila som sa tehotnej kolegyni a tá ma urgovala, aby som sa nechala vyšetriť. Mala som priateľa, čakala ma ešte síce atestácia, ale odjakživa som túžila po vlastnej rodine a deťoch. Špecialista však zistil, že nemám v poriadku výsledky a mám len dve možnosti – počať prirodzene, prípadne, ak sa nebude dariť, tak s IVF, alebo si môžem zmraziť svoje oocyty na neskôr.“ Lenže Beu čakalo doma nepríjemné prekvapenie. Keď sa smutná zverila priateľovi so svojím zdravotným problémom, bez okolkov jej povedal, že on bábätko vlastne nechce.