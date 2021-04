Foto: moviestillsdb.com #Ľudia Prekročila všetky medze: Pred preplastikovanou tvárou Meg Ryan si ľudia zakrývajú oči! (FOTO)

Aby bolo jasné, Meg milujeme, lebo je herečka par excellence. Nebijeme sa do hrude, že my by sme starnutie v hollywoodskom marazme ustáli s jedným protivráskovým krémom a slnkom v duši. Ale dokaličiť krásnu porcelánovú bábiku tak, ako to urobila ona, je trestuhodné.