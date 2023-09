Prekliate Beverly Hills 90210: Rakovina, život v karavane... Smutné osudy hercov zo seriálu

V deväťdesiatych rokoch minulého storočia to bol kult a všetci Brendu, Brandona, Kelly, Dylana a spol. žrali. Teraz? S väčšinou z nich by ste asi nemenili.

Keď sa z večera do rána preslávili, život bol gombička. Herci z kultového seriálu však až na pár výnimiek nedokázali prekročiť svoj tieň a presadiť sa aj v niečom inom. Niektorí dokonca dopadli veľmi zle. Ako napríklad:

Zdroj: Profimedia

Brenda, alebo bojovníčka s rakovinou Shannen Doherty

So Shannen to chvíľu vyzeralo celkom dobre - uchytila sa v seriáli Čarodejnice a tak celkovo sa jej darilo, lenže potom v roku 2015 zistila, že má rakovinu prsníka. Bojovala, bojovala, zopár rokov bol pokoj, no pred dvomi rokmi sa jej rakovina vrátila. Omnoho mohutnejšie. Pred pár mesiacmi musela dokonca podstúpiť operáciu mozgu, pretože metastázy sa rozšírili až tam. Ale Shannen ďalej bojuje. Nič iného jej nezostáva.

Dylan, alebo predčasne zosnulý Luke Perry

Navždy si ho zapamätáme ako bad boya Dylana. Žiaľ, Luke Perry nezomrel na starobu obklopený vnúčatami, ktorým mohol rozprávať, aký kedysi býval frajer, ale na masívnu mozgovú porážku v päťdesiatichdvoch rokoch. Paradoxne presne v deň, keď bol ohlásený veľký comeback Beverly Hills 90210.