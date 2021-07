Pravda vyplávala na povrch! Tieto celebritné deti sú ADOPTOVANÉ

Je viac spôsobov, ako si založiť rodinu, ako len počať a porodiť vlastné dieťa. Niektoré páry totiž túto možnosť nemajú, no to neznamená, že nemôžu mať svoju rodinu! Jedným zo spôsobov je adopcia, ktorá často zachráni deti pred nejasným osudom. Dobre to vedia aj celebrity - niektoré majú vlastné aj adoptované deti, niektoré majú len adoptované. A neznamená to nič iné, len to, že majú veľké srdcia plné lásky, ktorú chcú niekomu dať. O ktoré celebrity ide? Zistíte v článku!

Nicole Kidman Zdroj: Shutterstock

Nicole Kidman & Tom Cruise

Nicole Kidman a Tom Cruise si počas svojho manželstva adoptovali 2 deti - Isabellu Jane, ktorá má dnes už 27 rokov a Connora Anthonyho, ktorý má 25.