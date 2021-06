Pravda o Ivane Gottovej: Budete pozerať, čo všetko na ňu vytiahli!

Táto žena na vlastnej koži zažila, aká je Ivana Gottová, píše portál Plus 7 dní.

Skutočná pravda o tom, aká je Ivana Gottová (45)? Táto známa žena ju zažila na vlastnej koži a... Budete len pozerať, čo o nej prezradila!

Keď sa bývalá zdravotná sestra Ivana Macháčková dala dokopy so slávnym Karlom Gottom (†80), ktorý bol od nej o 37 rokov starší, považovali ju mnohí za zlatokopku. Ani vlastná mama jej nechcela veriť, že to jej dcéra s týmto vzťahom myslí vážne. Ivane sa však podarilo to, čo žiadnej inej pred ňou. Nielenže ako prvá získala kľúče od slávnej Bertramnky, ale aj ako prvá a jediná sa stala pani Gottovou.

Ivanu kvôli jej povahe však kamaráti či spolupracovníci Karla Gotta úprimne nemuseli. Tým, že si nesadli, sa netajil napríklad Gottov bývalý tajomník a manažér Honza Adam či Gottov dávny kamarát a spolužiak z konzervatória, spevák Milan Drobný, ktorý dokonca verejne tvrdil, že Ivana Gotta bije. / pokračovanie na ďalšej strane