Pozitívna stránka karantény? Britney Spears ju vidí! Takto hodnotí obdobie pandémie

Galéria (27)

Pokiaľ ešte nesledujete instagramový profil Britney Spears, prichádzate o pravidelnú dávku odkazov, fotiek a všakovakých tipov na aktivity, ktorými si speváčka kráti čas. V posledných dňoch je však zrejmé, že čas strávený doma začal Britney nudiť - jej účet zaplavila vlna takmer identických selfíčok! Pozrite si GALÉRIU.

Nezáleží na tom, ako veľmi sú slávni, karanténa platí pre všetkých, aj pre celebrity. Zdroj: Instagram / @britneyspears

Čo presne chce speváčka svojím konaním naznačiť, nevieme, ak však budete pozorní, v záplave fotiek jej tváre, natrafíte na tento odkaz:

"Keď sa pozrieme na obdobie karantény spätne, budeme ju vnímať ako obrovskú prechodnú fázu v našich životoch. Nevieme, kedy sa všetko vráti do normálu, no vďaka izolácii sa veľa o sebe učíme! Chcem poďakovať všetkým svojim drahým, milým, skutočným fanúšikom za to, že sú tak prekliato úžasní! Cítim vaše srdcia a viem, že cítite to moje. Ďakujem za vašu podporu."