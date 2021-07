Pozadie Borisa Valábika v plnej kráse: Pokochajte sa úplne bez hanby

Uff, to je záber!

Chlap ako hora, ktorý v NHL zažil množstvo bitiek, vrcholov i pádov. Väčšina Slovákov ho však začala registrovať až v úlohe hokejového komentátora no a s nimi, samozrejme aj ženy, ktorým neuniklo, že Boris je krásny kus chlapa, ktorému by neodolala snáď žiadna. Sympaťák so zmyslom pre humor vie byť drsňák, ale aj chlap, ktorý sa nehanbí za svoje emócie. Tie vidno aj v poslednej dobe, keď si naplno začal užívať rodičovské povinnosti a jeho dcérka ho naplnila láskou a dojatím, ktoré nevie a ani nechce ovládať.

A ani my sa nevieme pri pohľade na jeho najnovšiu fotku úplne ovládať. Síce v spodnom prádle, no záber na Borisovo pozadie berie dych! Vypracovaný, mocný chrbát a ten zadok...Aj keď je Boris šťastne ženatý a svoju manželku nadovšetko miluje, neznamená to, že sa nemôžeme pokochať. Tak nech sa páči, spomínané FOTO nájdete TU!