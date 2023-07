Posledné slová Sinéad O’Connor († 56) a PRVÉ detaily jej smrti

Život sa s írskou speváčkou Sinéad O’Connor († 56) rozhodne nemaznal. Už ako dospievajúce dievča zažila traumu, s ktorou sa nedokázala vyrovnať do konca svojho krátkeho života. Pod nohami sa jej rúcal aj milostný život a poslednou ranou bola samovražda jej 17-ročného syna. Krátko pred smrťou zverejnila speváčka na sociálnej sieti Twitter video, v ktorom prehovorila o neskutočnej bolesti vo svojej duši.

Sinead O'Connor našli bez známok života v dome v juhovýchodnom Londýne predtým, ako bola vyhlásená za mŕtvu vo veku iba 56 rokov, uviedli záchranári. „Polícia bola v stredu 26. júla o 11:18 privolaná k hláseniu o nereagujúcej žene. 56-ročná žena bola na mieste vyhlásená za mŕtvu," znelo vyhlásenie polície. Smrť speváčky polícia nepovažuje za podozrivú. Viac informácií o skone speváčky však odhalí až pitva. V dome v Londýne pritom bývala len zhruba mesiac a podľa slov susedov sa sem prisťahovala, aby sa po smrti syna cítila menej osamelá. Opisovali, ako zvykla na balkóne fajčiť a pôsobila depresívne a často hovorila o synovi.

Sinéad zažila peklo už vo veľmi mladom veku. Ako 15-ročnú ju umiestnili do takzvanej Magdaléninej práčovne. Išlo o obdobu nápravných zariadení, ktoré boli riadené cirkvou. Problémové mladé ženy tu fyzicky tvrdo pracovali bez nároku na odmenu. Násilie, ktoré v práčovni zažila, ju poznamenalo na celý život a vyústilo do jej zavrhnutia cirkvi. V roku 2018 speváčka oznámila, že konvertovala na islam a prijala arabské meno Shuhada Sadaqatová, aj keď aj naďalej vystupovala pod menom Sinéad O´Connor.

Ako sama priznala v mnohých rozhovoroch, s traumami, ktoré v zariadení zažila, sa nikdy nevyrovnala. Speváčka, ktorú preslávil hit Nothing Compares 2U, sa v minulosti dokonca niekoľkokrát pokúsila o samovraždu, do ústrania sa definitívne stiahla po smrti svojho 17-ročného syna, ktorého pochovala pred 18 mesiacmi. Práve jeho smrť bola zjavne posledným klincom do speváčkinej rakvy.

Od synovej smrti sa speváčka veľmi neozývala ani na sociálnych sieťach. Z času na čas sa však pripomenula. Naposledy zverejnila na sociálnej sieti Twitter príspevok dva týždne pred svojou smrťou. „Odvtedy žijem ako nemŕtve nočné stvorenie... Bol láskou môjho života, lampou mojej duše. Boli sme dve polovice jednej duše. Bol to jediný človek, ktorý ma kedy bezpodmienečne miloval. Bez neho som stratená v barde,“ napísala 17. júla na sociálnu sieť speváčka, ktorá použila budhistický termín označujúci akýsi medzistav medzi smrťou a ďalším znovuzrodením. S venovaním pre všetky „matky detí, ktoré spáchali samovraždu“ zdieľala aj mantru.

Sedemnásťročný Shane zomrel na začiatku januára 2022, obesil sa po tom, čo odišiel z nemocnice, kde bol niekoľko dní hospitalizovaný. Slávna speváčka sa so smrťou ťažko vyrovnávala a dokonca vyhlásila, že už nikdy nevystúpi na pódium. Po speváčke zostali ďalšie tri deti. Ešte 9. júla sa fanúšikom aj poslednýkrát ukázala. Na sociálnej sieti Twitter zverejnila video, v ktorom urobila malú prehliadku bytu a vysvetlila, prečo nezverejňuje svoje zábery. „V každom prípade vyzerám ako s***, a preto som nechcela natočiť video... Ale vieš, ako tvoje dieťa, žiaľ, zomrie – nie je dobré pre telo alebo dušu byť spravodlivý." Speváčka fanúšikom následne ukázala niekoľko záberov svojho bytu, kvety, ktoré dostala od priateľa, a gitaru, na ktorej sa chystala zložiť novú melódiu. Podľa britského denníka Daily Mail ide pravdepodobne o posledné video speváčky pred jej smrťou.