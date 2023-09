POMSTA Soukupovi? Agáta po ROZCHODE ako odtrhnutá z reťaze, pozrite, čo STVÁRALA

Galéria (65)

Ubehli dva týždne, odkedy česká moderátorka a influencerka oznámila na sociálnej sieti, že je po krachu vzťahu s mediálnym magnátom opäť single. "Bolí to. Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí došli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka," vyliala si vtedy srdce Agáta.

Dynamika jej vzťahu so Soukupom sa však očividne zmenila! Šéf TV Barrandov ju napríklad naštval zákazom ukazovať ich 5-mesačnú dcérku na Instagrame. Ten pritom influencerke dosť dobre zarába a vytvorila si tam svoju komunitu. "Tak hromadne: Rozárku už nemôžem ukazovať na Instagrame, lebo si to nepraje jej otec," odkázala pred pár dňami fanúšikom Agáta. So zákazom však vybabrala tak, že dievčatko ukazuje zozadu, alebo mu "nasadí" kreslené okuliare. Zároveň tiež neraz zverejňuje krátke videá s hudobným doprovodom piesne, ktorej názov by sa dal v najslušnejšej verzii preložiť ako "strč sa."

Portál Extra.cz zistil od jednej z Hanychovej blízkych kamarátok, že Agáta sa už o Soukupovi so svojimi priateľmi ani nechce baviť. "Každopádne priznáva, že to bol omyl od začiatku do konca, že to bolo celé zlé. Samozrejme okrem Rozárky, za tú je vďačná,“ šokovala kamarátka influencerky. Agáta má po rozchode očividne lepšiu náladu. "Všímajú si to ľudia na streamoch, ale je to fakt aj naživo. Úplne ožila, pookriala, vyzerá super. Zbavila sa nepredstaviteľného stresu a ten je zlo,“ dodala kamarátka Soukup sa totiž topí v pracovných problémoch, ktoré si mal spolu s dusnou atmosférou prenášať domov.

Agáta a Jaromír v čase, keď čakali spoločné bábätko.