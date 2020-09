Pocisková zverejnila fotku svojho brucha po dvoch deťoch: Dlho som premýšľala, či to urobiť!

Galéria (28)

Pohyb! To, že je veľmi ohybná dokázala pred rokmi v tanečnej súťaži. Na cvičenie nezanevrela ani na materskej a na sociálnej sieti priznáva, že je neustále aktívna.

Aj keď si to okrem Nely nikto iný nevšimol, tvrdí, že má veľké stehná. (Kráľovstvo za tvoje nohy, Neli...) Pristavme sa však pri téme "brucho", ktoré mamina dvoch detí ukázala hneď dvakrát: "Prvá foto je z roku 2013, bezdetná mladá žaba, fotka druhá je fotená pred týždňom, to znamená - plus dve deti. Možno niektoré mamičky inšpirujem, možno nie." FOTKY UVIDÍTE TU.

K zverejneniu fotiek neprišlo spontánne, speváčka priznala, že tomuto kroku predchádzala úvaha. A rozhodol vek! "Dlho som premýšľala, či to sem mám dať, ale bilacujem, o chvíľku mám 30, takže, kedy, ak nie dnes," píše Nela a vysvetľuje, ako to s tými tehličkami na bruchu a veľkými stehnami vlastne je: "Celý život som v pohybe a pohyb aj milujem, ale na brucho som nikdy špeciálne necvičila. Je to predispozícia, tak isto, ako mi boli nadelené velké stehná a zadná časť." S tou poslednou časťou rozhodne nesúhlasíme, ale budiš. To je také ženské vidieť chyby tam, kde nie sú. Nela nie je výnimkou. :-)