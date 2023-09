Pocisková 5 rokov po šokujúcom pôrode V AUTE: TOTO sa jej ešte stále deje...Vyhľadá odborníka?

Galéria (65)

Herečka sa netají tým, že ju občas prepadnú obavy, či všetko zvládne a či sa s materstvom neuponáhľala. Pocisková teraz poskytla úprimný rozhovor pre PLUS 7 DNÍ . Vrátila sa aj k šokujúcemu pôrodu v aute!

Mamou ste sa stali už ako dvadsaťpäťročná, čo sa v dnešných kariérnych časoch až tak nenosí. Prepadla vás niekedy myšlienka, že ste s materstvom mohli ešte počkať?

Musím sa priznať, že mám chvíľky, keď mi to napadne a zaoberám sa myšlienkou, či to bolo skoro alebo nie, čo všetko som ešte mohla stihnúť, zažiť, precestovať a tak ďalej. Ale potom sa vždy zastavím a poviem si, že som ani nič neplánovala. Stalo sa to. A načo to budem teraz riešiť? Asi sa to pre niečo udialo a som šťastná, že sa to vtedy stalo, pretože mňa to kompletne zastavilo. Mala som šialene náročné obdobie v práci a neviem, či by to viedlo k dobrému koncu. Mám na mysli vyhorenie a podobne. Bol to akýsi únik z pracovného kolotoča, ktorý naberal na obrátkach. Keďže som pod srdcom nosila Hektora, všetci z brandže mi odpustili, že som sa na chvíľku stiahla. Skromne si myslím, že keby som nebola na materskej, možno by som s tým spevom bola niekde inde. No tak to malo byť, začala som brať život úplne inak a som najšťastnejšia, že ich mám, nič viac som v živote nemohla mať. Keď sa mi narodilo prvé dieťa, pozerala som naň a vravela si, čo teraz? Už zrazu nie ste na prvom mieste vy, vaša polovička či nejaké nezmyselné doťahovačky, ale toto stvorenie.

V apríli 2018 ste nestihli prísť do nemocnice a dcéru Lianu ste porodili v aute. Zvyknete si ten moment premietať v hlave?

Áno, zvykne sa mi o tom pôrode v aute snívať. Asi by som s tým niečo mala robiť a odborne to riešiť. Možno existujú nejaké terapie na spracúvanie zážitkov. Nespôsobuje mi to nejaké extrémne ťažkosti, takže zatiaľ som nikoho nezháňala. Najdôležitejšie je, že to dobre dopadlo.

Odkedy ste sa stali rodičmi, mali ste s Filipom nejaké krízy?

Deti veľmi preveria vzťah. Podľa mňa veľa párov nie je pripravených na to, že vzťah už nie je stredobodom pozornosti. Alebo sa ma novinári veľakrát pýtali, či máme s Filipom pre seba čas. No nemáme. Alebo či ideme na večeru? No nejdeme, lebo už tu nie sme len my, už sme štyria. Našťastie sme nemali nejakú strašne silnú krízu, ale mali sme obdobie, keď sme si uvedomili, že málo komunikujeme, že len tak vedľa seba žijeme a každý má to svoje. Ja som pri tých deťoch zaspávala prvá a úplne dobitá, Filip mal kopu rozrobených projektov a nevedel, kde mu hlava stojí. Keď sme už obaja cítili, že niečo nie je v poriadku, začali sme sa spolu postupne veľa rozprávať a upravilo sa to. Dôležité je, že sme si to vtedy uvedomili a prešlo to.

