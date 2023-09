PLASTIKA! Nela Slováková si šla po nové PRSIA na Slovensko: Staré sa mi už NEPÁČILI! (foto)

Galéria (47)

Na Instagrame pravidelne predvádzala perfektnú postavu v plavkách, ktoré predáva vo svojom obchode. Ženy jej závideli, muži slintali, no málokto tušil, že ona nebola úplne spokojná. Po desiatich rokoch sa rozhodla vymeniť svoje silikóny za nové! Priznala to pre web Super.cz . "Áno, bola som druhýkrát na plastike pŕs, nemám problém to priznať. Upravovalo sa, ale pôsobí to aktuálne väčšie,“ povedala Nela.

Nela Slováková ešte so "starými" prsiami. Nebola s nimi spokojná! Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ca6gAWKqqyj/