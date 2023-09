Petrana úplne NAHÁ na prehliadkovom móle: Na hlave len čiapka a...Kto jej TOTO dovolil?

Galéria (30)

Petrana si po skončení v reality šou dláždi modelingový chodníček a podarilo sa jej to. Včera sa konal prvý deň Bratislavských Módnych Dní, na ktorom sa predstavilo mnoho zvučných mien ako Jana Jurčenko, Michaela Ľuptáková či Jitka Klett, pre ktorú predvádzala aj spomínaná Petrana.

Prvý deň podujatia Bratislavské módne dni, Jeseň 2023. Zdroj: MICHAL SMRČOK