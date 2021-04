Peťa Polnišová: nekváskujem, nešijem, som chaotička, ale na NIČ sa nehrám!

Kto u vás varí?

Mnohokrát Ďuro a dokonca to robí rád. Ale striedame sa. Ja som radšej pri trúbe, k čomu ma priviedol môj mladší syn, ktorý mimoriadne rád pečie. Ako som mu s tým pomáhala, tak som zistila, že to baví aj mňa. (Úsmev.)

V marci sa zmenili životy nám všetkým. Celý život, ktorý nejakým spôsobom fungoval, sa zastavil a prestal fungovať. Kvôli vírusu. Petra Polnišová

Aj ste v kváskovali?

Zasa až taká pekárka nie som. (Smiech.) Ale aj tak som mala stále čo robiť. Nechápem, že niektorí mali čas si aj vyložiť nohy. Ja som mala pocit, že furt niečo robím a furt bol všade bordel. Cítila som sa ako veverička, ktorá stále beží v tom kruhu a nemá šancu sa zastaviť. Povedala som si, že si ušijem záclony - šiť ma naučila mamina - ale dodnes som to nedokončila.

Lebo šijem, do toho sa mi bijú deti, jednou nohou ich oddeľujem, druhou to došívam, potom zistím, že som to urobila o 20 centimetrov kratšie, než som chcela, tak to nadrábam... skrátka to trvá strašne dlho a biznis so záclovami by ma asi neuživil.

Krásna Peťa v kráľovskej modrej Zdroj: Jakub Gulyás pre Madam EVA

A na margo sociálnych sietí, tie treba brať s rezervou. Ja ich využívam na promovanie našich podcastov, na to sú super. Ale pokiaľ ide o súkromie... Poznáte niekoho, kto dáva na instagram blbú fotku?

Netreba veriť všetkému, čo tam kto zavesí. Poznám ľudí, ktorí postujú fotky s deťmi a pritom sú s deťmi len vtedy, keď sa s nimi fotia. A naopak. Sociálne siete sú ilúzia. Rovnako ako film a televízia. Je úplne jedno, ako kto žije a ako hlása, že žije. Treba žiť tak, ako to človeku vyhovuje.

Niekto je kreatívny, iný si vie a potrebuje vytvárať vo veciach systém...to ja mimochodom nemám. Môj systém je jeden veľký chaos, v ktorom ale dokážem fungovať. Porovnávať sa s inými, že ako to oni stíhajú, nemá zmysel. Podľa mňa tí dokonalí ľudia na sieťach sú len hologramy, v realite neexistujú. (článok pokračuje na ďalšej strane)