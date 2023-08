Pauhofová vyhľadala PSYCHOTERAPEUTA: Jej FÓBIA strpčuje život aj ostatným, musela to RIEŠIŤ!

Galéria (71)

Ženy jej závidia vzhľad, herecké kolegyne zase veľkú a úspešnú kariéru. Ani úspech však nie je zárukou absolútneho šťastia. Ako si všimol týždenník PLUS 7 DNÍ , Táňa Pauhofová (39) priznala v programe 7 pádov Honzy Dědka návštevy psychoterapeuta. V dnešnej dobe siaha po radách odborníka z oblasti psychológie mnoho ľudí všetkých vekových kategórií. Výnimkou nie je ani známa herečka.

Seriál Výnimočná Nikol, v ktorom hrá hlavnú hrdinku, bude pokračovať v druhej sérii Zdroj: TV MARKÍZA

Pauhofová priznala problémy s komunikáciou. "Som učebnicový príklad pre psychoterapeuta, ale veľmi dobre spolupracujem. Najviac sme riešili to, aby som sa nesnažila odpovedať na všetko,“ zverila sa moderátorovi Dědkovi slovenská módna ikona a herečka. Roky je už známe, že Táňa nerada telefonuje a neberie telefóny. "Viem komunikovať s ľuďmi, len nerada telefonujem. To je celé. Nie je mi to príjemné,“ prehovorila o svojej fóbii. Známi, ktorí ju potrebujú rýchlo zastihnúť, majú často smolu.