Patrícia len pred 3 DŇAMI zverejnila SVADOBNÉ VIDEO: Dojme vás to k slzám

Galéria (35)

„Drahí priatelia, tento rok mal byť plný krásnych koncertov a divadelných predstavení. Všetko je inak. Pred pár dňami som od lekárov zistila, že ma čaká veľký boj. Rakovina bola, je a bude medzi nami, aj keď som si vždy myslela, že mladý rovná sa zdravý, nie je tomu tak. Výsledky biopsie preukázali zhubný nádor poprsia,“ napísala v tom čase Patrícia. To však ešte nikto nečakal, že práve nádor bude jej osudným.

Bojovala až do posledného okamihu a silná Patrícia sa nevzdávala. Fanúšikov jej smrť absolútne zkolila. "Stále tomu nemôžem uveriť. Úprimnú sústrasť rodine, je to strašná rana. Toto sa nemalo stať. Tento anjel mal zostať na Zemi…" "Odpočívaj v pokoji Pati…Tak anjelská speváčka a úžasný človek…To je strašná rana… nemôžem tomu uveriť." "Ach, nie! Je mi to veľmi ľúto. Veril som, že to bude dobré," reagujú ľudia. "Toto sa nemalo stať... tak veľmi som verila, že bude všetko dobré. Odpočívajte v pokoji, dušička krásna," napísala fanúšička Lucka. POSLEDNÉ FOTO PATRÍCIE NÁJDETE TU!

Patrícia Janečková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CuM0pdIIpnz/

Ešte pred troma dňami zverejnila svadobné video na svojom YouTube kanáli. Pri pohľade naň sa vám vryjú slzy do očí. Video nájdete na nasledujúcej strane >>>