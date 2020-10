Padla na dno a nikdy sa odtiaľ úplne nedostala: Takto žije problémová Mischa Barton dnes

Galéria (20)

Mladá a vydesená

Len deň pred tým, ako ju pred tromi rokmi bolo nutné transportovať do nemocnice, oslavovala herečka svoje 31. narodeniny v Los Angeles a podľa prítomných sa skvele bavila. No zrejme to tak nie je vždy.

Mischa sa dostala na vrchol vďaka svojej úlohe v obľúbenom seriáli O.C. California, kde stvárnila hlavnú postavu, Marissu Cooper. Vtedy len 17-ročná hviezdička zjavne nebola pripravená na nápor a slávu, ktoré so sebou jej začínajúca kariéra priniesla a začala vystrájať. Až tak, že svojím správaním bojkotovala natáčanie seriálu a tvorcovia museli narýchlo vymyslieť, ako ju z neho dostať. Nakoniec sa rozhodli pre tragickú smrť jej postavy. A tragické bolo aj pokračovanie jej života po natáčaní. Drogy, alkohol, depresie, samovražedné sklony - to všetko sa u Mischy stretlo v jednom momente naraz a ona sa z tohto pádu na dno už nikdy úplne nepozviechala.