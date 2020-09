Otec Aniston: Drsná urážka na adresu Jennifer a jej úžasná reakcia! Veď toto by zložilo aj koňa

Galéria (19)

Z priznania ex-manželky Brada Pita a najsympatickejšej Priateľky vyplýva, že v minulosti necvičila, čoho následkom mali byť jej kypré tvary a zväčšujúce sa prsia. Aspoň tak videl situáciu jej otec, ktorý má pravdepodobne prsty v herečkiných komplexoch z vlastného tela.

Jennifer Aniston takmer celé detstvo bojovala s pocitom, že je tučná. Zdroj: Getty Images

Herečka v knihe, ktorá vznikla pri príležitosti 25. výročia natáčania seriálu Priatelia priznala, že sa v minulosti stravovala veľmi nezdravo. "Milovala som majonézu na bielom chlebe, je to jeden z mojich najväčších hriechov.''

Ok, nevieme čo majonéza spravila s Jenniferiným telom v detstve, ale nasledujúca reakcia jej otca sa nám zdá prehnaná. Veď posúďte samy:

„Otec mi hovorieval: Už si ako typická Grékyňa. (Jen prežila prvé roky svojho života v Grécku. Pôvodne sa rodina volala Anastassakis, po príchode do USA si dali zmeniť priezvisko, pozn. red) Máš veľký, mäkký zadok a zväčšujú sa ti prsia, ako tej predavačke v čajovni za rohom." Chápete?! V momente, keby väčšina z nás zaliezla do myšacej diery s čokoládou, Aniston sa nadýchla a... "Jasné, že ma to urazilo, ale potom som zmenila pohľad na svoje stravovanie. Začala som jesť dobré veci v biokvalite a cítim sa lepšie. To je jediné, čo na mňa zaberá."