Ostrihoňovej veľavravný status: "Nesťažuj sa, nikoho to nezaujíma..."

Ostrieľaná moderátorka, nádherná žena a mamina malej Sáry, Veronika Cifrová Ostrihoňová, poskytla generálnu odpoveď na všetky fanúšikovské otázky typu "Ako to vštko stíhaš?"

"Bilancia dneška:

Stihla som asi 1,5 percenta z pracovných vecí, ktoré som chcela.

Stihla som asi 2,8 percenta z iných vecí, ktoré som chcela.

Stihla som 0 percent z cvičenia, ktoré som chcela.

Zmokla som 120 percent z toho, čo som chcela.

Chrbát mám o 150 percent viac boľavý ako som chcela. Nosiť dcéru “na koni” fakt nie je dobrý nápad, tak Vám poviem. Človek, ktorý ju to naučil, za to bude trestnoprávne zodpovedný. Aj keď ako manželka asi proti nemu nemôžem vypovedať.

Nebola som darovať krv ako Vinčenzovci ani som sa úplne dnes nečesala. Ani neúplne.

To neberte ako sťažovanie sa, lebo ZdenaS povedala legendárnu vetu - nikdy sa nesťažuj, nikoho to nezaujíma a mne sa páči, len ako generálnu odpoveď na Vaše “ako to všetko stíhaš” otázky v Q&A. Takto. Teda, občas nijako. A ešte mi tu aj strašne prdí pes...."

A čo ste dnes nestihli Vy? :-)