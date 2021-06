"OPRAVENÁ" Meg Ryan: Jej nová tvár vyráža dych! Taká KRÁSNA ešte NEBOLA!

Galéria (40)

Botoxové premeny najviac bolia u žien, ktoré postavili kariéru na vzhľade obyčajného dievčaťa. Presne tak si pamätáme Meg Ryan zo všetkých tých romantických filmov: vlasy nezbedne rozcuchané, tvár krásna, no nie celkom dokonalá... Toto všetko platilo, kým neprišla osudná štyridsiatka a filmových ponúk aj rolí, ktoré by stáli za to, začalo rapídne ubúdať. Dôvod? Herečka starla.

A tak si milá Meg dopichla tvár konskou dávkou botoxu a začala chodiť medzi ľudí neprirodzene hladká, lesklá a hlavne – celkom nehybná...

Meg Ryan to s plastikami preháňala. Zdroj: Getty, Profimedia

Dnes má Meg tesne pred 60-tkou a verejne vyhlásila, že s botoxom skončila. A je to vidieť. Na nových fotkách, ktoré zverejnila na svojom instagrame, vidíme pôvabnú zrelú ženu, mimochodom, nápadne pripomínajúcu jej kolegyňu Nicole Kidman. POZRITE SI FOTKY.