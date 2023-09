On ju obviňuje, že sa nestarala o deti, ona mlčí: Slávny párik sa nerozchádza pekne

Že vraj sa aj na turné so svojimi bratmi musel starať o ich dve dcéry, pretože manželka nakrúcala v Európe film.

Tomu sa, milý zlatý Joe Jonas, lebo o ňom a o jeho čoskoro bývalej manželke Sophie Turner je reč, hovorí rodičovstvo. Ale pekne po poriadku.

Pred pár dňami sa v médiách a na sociálnych sieťach začali objavovať správy, že sa táto dvojica rozchádza. Bolo to trocha prekvapenie, boli manželmi iba štyri roky a iba pred rokom sa narodila ich druhá dcéra. Ale O.K., kto sme my, aby sme súdili.

Joe Jonas a Sophie Turner sa rozvádzajú. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BzBco5yBwsn/

Joe je samozrejme jeden zo slávnych bratov Jonasovcov, Sophie zas herečka známa najmä zo seriálu Hra o tróny. Obaja pravdepodobne veľmi zaneprázdnení ľudia, potiaľto všetko chápeme. Rozchod potvrdili obaja, lenže kým Sophie necítila potrebu nijako hlbšie sa v tom rýpať, sociálne siete začali zaplavovať zvláštne príspevky o tom, ako úbohému Joeymu došla trpezlivosť, lebo sa musel starať o dve dcéry, zatiaľ čo bol na turné s bratmi, kým jeho manželka si dovolila nakrúcať film niekde v Európe.