Ohromné vyznanie lásky! Takto vidí Ryan Reynolds manželstvo s Blake Lively

Ryan Reynolds a o 11 rokov mladšia herečka Blake Lively sa momentálne môžu popýšiť ukážkovým manželstvom. Začiatky pritom boli všelijaké. Ryan v rozhovore pre Entertainment Weekly prezradil, že ich prvé rande bolo viac než netradičné:

"Pamätám si, že to bolo vtipné, boli sme obaja single a išli sme na dvojité rande - ona bola na rande s jedným chlapíkom a ja som bol na rande s inou babou. Pre nich to bola asi jedna z najnepríjemnejších skúseností, pretože sme si dokonale rozumeli. Bolo to ako ohňostroj lietajúci z jednej strany stola na druhú! Hej, bolo to trápne... ale s Blake sme boli kamaráti už nejaký čas. Myslím si, že je to najlepšia cesta, ako začať vzťah - byť najskôr priateľmi."

Napriek tomu, že začiatky pripomínajú nepodarenú scénu z hollywoodskej komédie, rokmi si dvojica vybudovala jedno z najstabilnejších celebritných manželstiev.

„Rodina je pre mňa všetkým,“ hovorí herec, ktorý spolu s Blake vychováva tri rozkošné deti – Inez, James a Betty Reynolds. „Blake zmenila môj život k lepšiemu. Je mojím najlepším priateľom. Bezpodmienečne ju milujem a rešpektujem. Je najlepšia vec, aká sa mi v živote stala.“

Pripomenieme, že Ryan už bol zasnúbený s Alanis Morissette a ženatý so Scarlett Johannson. Blake si zobral po dvoch rokoch randenia.

Dvojica sa snaží chrániť si nielen svoje súkromie, ale aj súkromie detičiek. Po lesku a sláve Kalifornie netúžia, usadili sa v pokojnej predmestskej časti New Yorku, v Bedforde. Žeby recept, ako sa z Hollywoodu nezblázniť?