Ohromné meninové prekvapenie: Toto čakalo Máriu Čírovú ráno v kuchyni!

Čo by ste povedali na to, keby sa ráno prebudíte a na stole vás čaká TOTO? Originálny meninový darček má na svedomí speváčkina rodina, ktorá jej sviatok poňala vskutku prakticky a originálne. "Ďakujem za toto naaaadherné prekvapenie, ktoré ma čakalo ráno v kuchyni," napísala na Instagrame Čírová a pridala FOTKU so svojím malým pokladom.

Mária Čírová a Marián Kachút sa stali trojnásobnými rodičmi koncom júla. Šťastná mamina svojho synčeka privítala slovami: "RUBEN KACHÚT, VITAJ MEDZI NAMI! CHLAPČEK NÁŚ, SNÍVALI SME O TEBE, PREDSTAVOVALI SME SI ŤA A TERAZ SI UZ NÁS!!! PIATY ČLEN NAŠEJ RODINY." Mária a Marián spolu vychovávajú 2 ďalšie deti, dievčatko Zoe a chlapčeka Huga. Iba dodáme, že mamičkovské povinnosti speváčke pridávajú na kráse, vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým! Pozrite si GALÉRIU.