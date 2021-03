Ofina a dioptrie: Spoznáte na FOTKE mladého Liama Neesona?

Galéria (48)

Filmový Oskar Schindler, no najmä akčný hrdina v rozhovore pre Entertainment Tonight uviedol, že plánuje dať bodku za natáčaním akčných filmov.

„Mám 68 a pol - v júni 69 rokov,“ povedal pre ET. „Tento rok urobím ešte pár ďalších, ktoré sú v príprave - dúfam, že nám to umožní COVID - a to bude všetko."

V roku 2008 odštartoval kariéru akčného hrdinu vo filme Taken (96 hodín), kde ako bývalý vládny agent zachránil svojej dcére v Paríži život. Zdroj: Profimedia

Neeson účinkuje od polovice 70. rokov a hral v mnohých uznávaných rolách. Každoročne natáča niekoľko akčných či thrillerových drám, preto si už možno nepamätáte, ako vyzeral pred viac ako 20 rokmi. Hercove fotky z 90. rokov uvidíte v našej GALÉRII.