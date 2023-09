Nový PARTNER Liv Bielovič? Priznala, že stretla spriaznenú dušu v zahraničí!

Galéria (27)

Herečkin ľúbostný život nebola zrovna prechádzka ružovou záhradou. Po nevydarenom vzťahu, z ktorého vzišla dcérka Rebeca sa Liv ocitla v Amerike. Za veľkou mlákou našla podľa jej slov muža, ktorý opantal nielen jej hlavu ale aj srdce.

Lívia Bielovič Zdroj: https://www.instagram.com/p/CqGZ0rPvfPN/