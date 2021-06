Neuveriteľne sexi a ešte aj vie variť! Marek Fašiang ukázal svoje kuchárske umenie

Galéria (31)

Chlap v kuchyni, to je vždy dobrá kombinácia (aj keby len umýval riad). V Marekovom prípade to platí dvojnásobne. Nedávno sa zdôveril svojím fanúšikom nielen so svojou záľubou vo varení, ale aj s tým, že sa zapojil do kuchárskej výzvy: ,,Som veľmi rád, že Staropramen sa dozvedel o mojom neskutočnom kuchárskom umení a rozhodol sa zapojiť ma do svojej výzvy. Mojou úlohou bolo upraviť podľa seba recept šéfkuchára @chef.sorinbontea.official. Snažil som sa vypimpovať moje obľúbené kuracie krídelká, ktoré som griloval v špecialnej varenej marináde. Nemohli k nim chýbať domáce batatové hranolky." A ako ten recept vylepšil? Zistite v našej galérii!