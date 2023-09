× #Ľudia Neuveriteľná TRAGÉDIA v Čachticiach! Mamičku Luciu († 30) našla smrť pri umývaní RIADU

Aká je pravdepodobnosť, že sused bude manipulovať so zbraňou v byte, z tej vyletí guľka, vletí cez okno do vedľajšieho domu a zabije mladú ženu, ktorá je práve v kuchyni? Bohužiaľ, presne to sa malo odohrať v Čachticiach.