Neuhádnete, čo si dala „vylepšiť“! Kendall Jenner skrýva pod šatami šteklivé tajomstvo

24-ročná modelka priznala, že má na bradavkách piercing rovnako ako jej o rok mladšia sestra Kylie. Ako sama prezradila, nikto to od nej nečakal, dokonca ani jej najbližšia rodina: „Sestry boli mojim rozhodnutím prekvapené. Prepichnúť bradavky som si chcela dať už dlhšiu dobu, ešte skôr ako to urobila Kylie. Či to bolelo? Ani nie, asi mám vysoký prah bolesti,“ zdôverila sa pre Daily Mail.

Kendall Jenner hore bez a bez zábran. VIAC V GALÉRII. Zdroj: Profimedia

Obľúbenou fashion discpilínou je pre Kendall chodiť bez podprsenky, preto bolo jej rozhodnutie jednoduché a dôvod prostý: „Rada ukazujem v niektorých outfitoch moje bradavky. Podľa mňa je to veľmi sexi.“ VIAC V GALÉRII.