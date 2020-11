Bolestné fakty o smrti Freddieho Mercuryho: Takto vyzerali jeho posledné hodiny

Freddie Mercury. Človek, ktorý nestihol povedať posledné slovo, ktorý mal v sebe toľko nevypovedaného a ktorého chuť žiť večne bola tak silná, že do poslednej chvíle veril, že sa stane zázrak. Nestal. Zomrel 24. novembra v roku 1991. Mal 45 rokov.

Jeho okázale efektívny zjav napodobňovali fanúšikovia po celom svete. Tesné džínsy dokonale obopínajúce svalnaté telo, biely priľahlý nátelník, každý vlas na svojom mieste a husté fúzy boli v 80. rokoch výsada všetkých bonvivánov. Image lídra kapely Queen je dnes možno vtipná, no vaše mamy vám potvrdia, že vtedy sa to nosilo. Celok pôsobil ako úchvatný obojpohlavný zjav hraničiaci so ženskou krásou, ktorá bola tak príťažlivá!

Ako to už býva, najväčšie hviezdy odchádzajú pokorne a v tichosti berúc ohľad na svojich najbližších. Prial si, aby sa všetko skončilo tak rýchlo, ako je to možné. Ako uvádza Lesley - Ann Jonesová vo svojej knihe Bohémska rapsódia jedného života, Freddie bol presvedčený, že od chvíle, kedy zomrie váš blízky, musíte sa čo najskôr vrátiť do bežného života.. "Neprial si mať vedľa seba ľudí, ktorí si hystericky trhajú vlasy," hovorí jeho posledný verný milenec Jim Hutton.