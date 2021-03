A nestarne a nestarne! Zázrak? Verešová otvorene o tom, čo ju robí krásnou

Galéria (24)

1. Nedá sa robiť len niečo, – je to celý životný štýl.

"Nedá sa oddeliť jedno od druhého, pretože ak chcete vyzerať dobre a robiť niečo pre zdravie, musí sa to diať nonstop, každý deň. Kľúčom je rovnováha a istá racionalita. Rovnováha medzi skĺbením všetkých záujmov a tým, aby sa do toho vtesnal aj šport a oddych a racionalita najmä v strave.

Jem všetko, ale s mierou, okrem bieleho pečiva, to mi nerobí dobre. Bola by som blázon, keby som si odopierala zmrzlinu s deťmi či koláč, ktorý si spolu napečieme... a bolo by to aj veľmi vyčerpávajúce. Zakazovať si niečo, to je už v mojom veku také nedôstojné."