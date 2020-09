Nedostupná Charlize Theron už roky nemala chlapa: Má herečka prehnané nároky?

Galéria (30)

Oskarová herečka Charlize je single a vôbec jej to nevadí. Už 5 rokov sa neobjavil žiadny muž, s ktorým by si chcela začať niečo viac. Muži s prípadným záujmom by vraj museli do hry priniesť veľa, aby ju zaujali.

Vzťah s hercom a režisérom Seanom Pennom trval rok a pol, potom sa hviezdny pár rozišiel. Zdroj: Profimedia

Jej život je však aj bez muža plný vzrušenia, aj keď trochu iného. Vychováva totiž 2 deti a tie jej program dokážu vyplniť do poslednej minúty. Aj keď verejne priznala, že je otvorená láske a vzťahu, má určité podmienky. Hľadá totiž muža, ktorý jej život posunie vpred, nie naopak. Podľa jej vlastných slov je so svojím životom už takto spokojná, takže od muža očakáva, že aj s ním bude taký, ak nie dokonca lepší.

Krásna herečka bola naposledy spájaná so Seanom Pennom, s ktorým sa definitívne rozišli v roku 2015. Hovorilo sa dokonca o zásnubách, no k tým vraj nikdy naozaj nedošlo. Pred Seanom randila s hercom Stuartom Townsendom, s ktorým im to vydržalo takmer 10 rokov. Po týchto nevydarených vzťahoch sa rozhodla založiť si rodinu po svojom, a to tak, že si adoptovala 2 dcérky, Jackson (8) a August (5). Aj preto sa necíti osamelá a užíva si každú možnú chvíľku strávenú so svojou rodinou, ktorá je jej najväčšou prioritou. V živote jej nič nechýba a ak si raz do neho pustí muža, bude to naozaj stáť za to.