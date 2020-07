Naty Kerny o svojom svete krásy: Toto v mojej kozmetickej taštičke nesmie chýbať!

Galéria (17)

Moja denná starostlivosť o pleť:

Hneď po prebudení si opláchnem tvár Illuminating Clean-serom od YSL. Následne si rukami vmasírujem kórejskú vychytávku, ktorou je Essence Toner od Pyunkang Yul. Používam hydratačný krém od Envy, ktorý zmiešam s kvapkou oleja inca inchi, a tým dodám pleti všetko, čo potrebuje. Počas dňa si občas nastriekam na pleť Skin Toner značky Malinna.

Vlasy, koruna krásy:

U mňa to až tak neplatí, vlasy mám prirodzene riedke a jemné. Snažím sa im prispôsobiť produkty a procedúry, aby ich ostalo čo najviac. Vyživujem ich hlavne v kozmetickom salóne Envy, kde pravidelne podstupujem ošetrenia mezoterapia a plazmaterapia. Starostlivosť dopĺňam vitamínmi z lekárne a veľmi som si obľúbila kórejský produkt Hair Tonic na výživu vlasovej pokožky a podporu rastu vlasov. Pri bežných vlasových produktoch uprednostňujem značku Kevin Murphy.

Naty Kerny: Milujem jedinečné veci s príbehom a osobným významom. Zdroj: Lukáš Kimlička

Najlepší kozmetický úlovok:

Prekvapil ma červený píling AHA 30 % + BHA 2 % Píling Solution od The Ordinary. Je to príjemný chemický píling na domáce použitie.

Beauty rituál pred spaním:

V karanténnom období som sa rozmaznávala o čosi viac. Po umytí nečistôt z pleti si doprajem akúkoľvek masku. Osvedčila sa mi papierová Garnier s vitamínom C. Vždy v nej ostáva viac produktu, ktorý si nanesiem na dekolt a ruky. Po maske si aj na noc dávam už spomínaný krém.

Pravidlá jedálnička:

Od detstva som na bezlepkovej diéte a už to budú tri roky, čo som vylúčila všetky živočíšne produkty. Môže to znieť ako veľké obmedzenie a pre niekoho možno aj nepredstaviteľne, ale je to úžasné a jedálny lístok mám pestrý. Myslím, že ak by ľudia spoznali všetky farby, chute, zacítili vône a skúsili výhody takého spôsobu stravovania, šli by do toho tiež.

Ako cvičím:

Na moju skoliózu chrbtice pomáha joga. Chodím na skupinové hodiny a cvičím ju aj sama doma podľa aplikácie Daily yoga. V posilňovni, kam chodím dvakrát do týždňa, cvičím podľa aplikácie 30-day challenge. Vo voľnom čase rada jazdím na koni.