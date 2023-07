Náhla SMRŤ herečky Šulcovej zo S tebou mě baví svět, prehovorila dcéra: Zúfalý pokus o ZÁCHRANU

Galéria (74)

Ako píše Šarm.sk , pre jej rodinu to bol šok. Osudný piatok herečka Jana Šulcová trávila deň so svojimi dcérami, keď zrazu skolabovala. "Nikto to nečakal, pretože bola zdravá! Netrápila sa a našťastie sme pri nej mohli byť obe dve dcéry,“ povedala Blesku dcéra Rozálie Víznerová. "Zrazu bola preč... Snažili sme sa zavolať záchranárov, ale tí už jej nedokázali pomôcť,“ prezradila Rozálie s tým, že ako príčina smrti sa javí srdcové zlyhanie. "Zomrela úžasná žena,“ opakuje Víznerová, ktorá teraz so sestrou Terezou (51) zaisťuje náležitosti poslednej rozlúčky. Hneď v piatok večer mali dcéry podľa informácií Nedeľného Blesku kontaktovať svojho otca Oldřicha Víznera (76).

Janu Šulcovú v posledných rokoch potrápili následky zranenia. "Na jar som sa pozerala s dcérou Terezou na televíziu. Terezka išla spať, ja som vstala, išla som si pre vodu a zakopla som o prah. Urobila som si niečo s kolenom a členkom a odvtedy používam chodítko,“ povedala vlani v júni Blesku Šulcová v jednom z posledných telefonátov. Odvtedy herečka chradla a bez chodítka neušla ani krok. Preto sa už od vlaňajška neobjavovala nikde v spoločnosti a trávila čas za múrmi svojho domu. Stále sa zaujímala o aktuálne dianie, návštevy kolegov však odmietala. Aj Pavla Nového (74), kolegu z komédie storočia S tebou mě baví svět, už nechcela vidieť. Aj on teraz za Janou plače...

Eliška Balzerová a Jana Šulcová Zdroj: Reprofoto/ S tebou mě baví svět

Jana Šulcová mala krásny, ale zároveň ťažký život, po rozvode sa veľmi trápila. Kvôli exmanželovi Oldřichovi Víznerovi prepadla alkoholu a depresiám. Oba tieto problémy sa na jej tele a zdraví fatálne podpísali. Všetko sa začalo v roku 1983, kedy Oldřichovi Víznerovi pred očami uhorel na dovolenke na talianskom ostrove Elba brat Vladimír (†43), ktorému vtedy vybuchol pred tvárou kempingový varič."Po Vláďovej smrti sa Olda strašne zmenil a začal ma podvádzať. Toto všetko potom dospelo v roku 1989 k nášmu rozvodu,“ spomínala Šulcová v rozhovore pre Nedeľný Blesk.