Kristína Tormová zavesila na Instagram fotku, ktorá fanúšikom okamžite udrela do očí, píše portál sarm.pluska.sk. O čo išlo?

Galéria (21)

Obľúbená herečka a podnikateľka Kristína Tormová si podopiera vykúkajúce bruško pripomínajúce tehotenské, mnohých tento záber zmiatol. Avšak nejedná sa o žiadne oznámenie radostnej novinky. "Myslím si , nadišiel čas, aby som to priznala. A potešila všetky spolumamy touto správou. Je to naozaj tak..," zneli slová herečky k príspevku, s ktorým sa podelila so svojimi fanúšikmi. / pokračovanie na ďalšej strane