Monika Hilmerová sa pustila do nepriateľov Halloweenu: Umlčala ich raz a navždy!

Galéria (21)

Halloween totiž naozaj milujú skôr v Amerike ako u nás a všetci ho považujú za americký sviatok plný amerických zvykov ako prezliekanie sa za strašidlá, chodenie od domu k domu s košíkom na sladkosti a samozrejme, divoké párty. Jeho priaznivci vtedy nad frfľošmi len zúfalo pokrčia ramenom a pokračujú vo vymýšľaní kostýmu. A pritom sa veci majú úplne inak! Monike Hilmerovej a jej manželovi Jarovi Bekrovi už došla trpezlivosť a všetkým to raz a navždy vysvetlili:

Pod týmto (mimochodom na pohľad veľmi nepríjemnom videu) sa tiež objavil už spomínaný typ komentáru a Monika sa neudržala: "V našich končinách slávili tento sviatok Kelti už dávno pred kresťanstvom. Odporúčam si to naštudovať v odborných článkoch, je to zaujímavé a poučné:) Ak sa nemýlim, Sviatok všetkých svätých vznikol oveľa neskôr a je zajtra a Pamiatka zosnulých pozajtra. Nič nevylučuje to druhé a deťom netreba brať radosť z vyrezávania tekvíc, či hrania sa na strašidlá. Má to aj zdravý účinok, že sa netreba báť a strachu sa dá vysmiať humorom. Prajem vám úsmev z celého srdca. Buďme k sebe láskaví, nebojme sa toho čo nepoznáme ako strašidiel 😉"

A jej manžel nezaostával ani o sekundu: "Ja nevidím problém s deťmi vybrať masky a zabaviť sa a neskôr si spomenúť na našich blízkych ktorí tu už nie sú... 🤷‍♂️😉 Vyrobil som meme pre tých čo neznášajú "americké sviatky ktoré sem nepatria", ale radi nakupujú v zľave 😜".