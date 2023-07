Monika Bagárová môže dovolenkovať na vlastnej záhrade: Dokonalé súkromie a ten BAZÉN, paráda!

Galéria (125)

Ako píše Šarm.sk , Bagárová už takmer rok žije spolu so svojou dcérou Rumiou v dome neďaleko Brna, ktorý si dala postaviť presne podľa svojich predstáv a potrieb, aby sa v ňom cítila pohodlne a príjemne. Do centra Brna to má len desať minút, no najväčším bonusom pre ňu je to, že tu žije aj jej rodina. Tá pre ňu bola vždy oporou, no po rozchode s otcom jej dcéry Makhmudom Muradovovm má pre ňu ešte väčší význam. Keď sa Monika sťahovala z Prahy do svojho vysnívaného domu pri Brne, nebol ešte celkom dokončený, či skôr dozariaďovaný. Lenže čas pokročil, a teraz Monika svojim fanúšikom ukázala úžasné zábery z jej hniezdočka.

Monika Bagárová Zdroj: Instagram Monika Bagárová