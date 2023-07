Moderátor Krištof Králik sa už stretol s Tomášom a Marcelou: Veľavravná REAKCIA na nový pár!

Galéria (51)

S víťazkou Petranou mu to vydržalo päť mesiacov, nasledoval však rozchod. To, ako si fešák Tomáš hľadal lásku, v Turecku celý čas sledoval moderátor Krištof Králik, ktorý sa nielenže s televíznym ženíchom skamarátil, ale mal aj možnosť spoznať jeho nádejné nevesty. Po Petraninom víťazstve v šou otvorene vyjadril svoj názor v rozhovore pre Refresher . "Nerozhodol si sa správne,“ odkázal Tomášovi. Ten sa najnovšie dal dokopy dračicou Marcelou a web televízie Markíza sa Krištofa spýtal, ako reagoval na nový pár.

Televízny ženích Tomáš a moderátor šou Ruža pre nevestu Krištof Králik. Zdroj: TV Markíza

"Mal som obrovskú radosť. Podvedome som manifestoval, aby sa to udialo, takže som sa z toho veľmi tešil,“ povedal. "Za mňa je to ideálny scenár, lebo to prináša svetlo do sveta Ruže pre nevestu, čo nám extrémne vyhovuje, pretože sa chystá pokračovanie,“ vyjadrila sa ďalej Krištof, ktorý dostal aj otázku, či do toho, že sa Tomáš s Marcelou dali dokopy, nejako zasiahol. "Možno som to niekedy vyslovil nahlas, že by to bola haluz, keby sa to podarilo,“ povedal.