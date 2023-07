Misska Krajčírová mala synčeka na svadbe len chvíľu: Viem, že som urobila najlepšie rozhodnutie

Galéria (51)

Ten býva dlhý a pre deti často únavný, novomanželia zase musia myslieť na milión drobností a rovnako tak sa chcú vo svoj veľký deň aj zabaviť. Práve túto dilemu riešila pred svadbou aj Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová. Uplynulú sobotu povedala svoje "áno“ partnerovi Jakubovi, dvojicu sobášil pod holým nebom bývalý moderátor Michal Sabo, ktorý je bratislavským mestským poslancom. Hostina sa konala v známom podniku na brehu Dunaja, z ktorého je výhľad na bratislavský hrad.

Kristína a Jakub sa dali dokopy v roku 2020 a v máji 2022 sa im narodil synček, ktorý sa volá po otcovi Jakubko. Na veľkom dni svojich rodičov bol prítomný len chvíľu. "Som veľmi šťastná, že tam náš malý Kubi bol aspoň na chvíľku, keďže obrad prespal,“ komentovala jeden zo záberov zo svadby Krajčírová. Kde teda jej ročný synček bol? Ako píše portál Topky.sk , niekdajšia najkrajšia žena Slovenska s partnerom zverili potomka opatrovateľke.

Predstavenie nového parfému v jednom z bratislavských nákupných centier za účasti známych osobností. Na snímke Kristína Krajčírová. Zdroj: EMIL VAŠKO