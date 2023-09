Misska Kočendová už predvádza ZMENŠENÉ prsia: Sú DOKONALÉ, píšu jej fanúšikovia

Galéria (48)

Natálie Kočendová zamávala na rozlúčku svojím silikónovým "štvorkám“. Dávala si ich totiž robiť ešte pred tehotenstvom, ktoré však skončilo smrťou bábätka, a rovnako tak pred súťažou Top Model of the World, kvôli ktorej schudla 15 kíl a napokon ju vyhrala. "Nechávala som si ich robiť štyri roky dozadu – odvtedy som dosť schudla. Teraz mi pripadajú veľké, bolí ma chrbát a mám veľké problémy,“ povedala pre Extra.cz o umelých prednostiach, ktoré si nechala asi o polovicu

zmenšiť. Blond kráska tiež dúfala vo väčšie množstvo modelingových ponúk. "Možno budem potom predvádzať viac fashion prehliadok a otvorí mi to dvere zase niekam inam,“ vyslovila v rozhovore pre Super.cz . A zdá sa, že zámer jej vyšiel!

Misska Natálie Kočendová súťažila v Love Islande ešte s neprehliadnuteľnými silikónmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjKnHb9IDn7/